После ЧМ-2018 России предрекли наплыв детей в футбольные секции

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу оценил высокий уровень организации ЧМ-2018, и поделился мнением о выступлении России на мундиале.

Он отметил, что с 1994 года футбол в России в значительной степени изменился. Успех на ЧЕ-2008 сменился истинным прорывом в 2018 году. По его словам, никто не мог представить победу россиян над сборной Испании.

«Уверен, теперь вам остается ждать появления новых качественных игроков, вдохновленных победами сборной. После этого чемпионата мира в футбольные секции будет настоящий наплыв детей», - сказал Кафу.

Бывший защитник сборной Бразилии заявил, что значение мундиаля надо оценивать через определенное количество времени, когда будет ясно, какой толчок это дало для развития футбола в стране.

«Например, чемпионат мира в Соединенных Штатах дал колоссальный толчок развитию и массового, и профессионального футбола», - сказал Кафу, сообщает газета «Известия».

Матч за главный трофей чемпионата мира по футболу пройдет сегодня, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00.