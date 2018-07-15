Группа Queen и «Футурама»: загадочный твит сборной Хорватии перед финалом ЧМ
Хорватский футбольный союз опубликовал сообщение перед финалом чемпионата мира-2018, в котором сборная Хорватии сыграет с французами.
Пресс-служба организации выложила в Twitter картинку с героем сериала «Футурама» Филиппом Фраем, на которой он изображен с усами и прической, как у Фредди Меркьюри, и надписью Not sure if real life or just fantasy.
«Не уверен, это реальная жизнь или просто фантазия», - именно так звучит первая строчка хита Bohemian Rhapsody группы Queen в переводе на русский язык.
Пост прокомментирован словом «завтра».
Tomorrow.#WorldCupFinal pic.twitter.com/b9aPy21rTs— HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 июля 2018 г.
Матч за главный трофей ЧМ-2018 пройдет сегодня, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00.
Ранее, полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич дал обещание сделать татуировку на лбу, если его национальная команда обыграет в финале чемпионата мира Францию.