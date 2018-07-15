Стало известно, за кого будут болеть россияне в финале ЧМ-2018

Большинство россиян в финале чемпионата мира по футболу собираются болеть за сборную Хорватии, однако победу чаще всего предрекают французам.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, около 35% россиян будут поддерживать сборную Хорватии, примерно 31% россиян намерены болеть за Францию. При этом 41% опрошенных заявили, что чемпионом станут французы, а 39% уверены, что Хорватия впервые завоюет первое место чемпионата мира по футболу.

Как пишет РИА Новости, опрос показал, что 61% респондентов будут смотреть финальный матч ЧМ-2018. Из них 58% россиян предпочитают смотреть финал на телевизорах дома или на работе, около 2% забронировали столики в барах или кафе, 1% опрошенных собрались в фан-зону или в «Лужники».

Отмечается, что опрос ВЦИОМ был проведен 12 июля среди 1600 респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью.