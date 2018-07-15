Путин: благодаря ЧМ-2018 рухнули предубеждения и мифы о России

Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу, который проходит в нашей стране. По его мнению, главным достижением стало то, что гости турнира смогли оценить гостеприимство россиян, богатую культуру и традиции, благодаря чему рухнули все мифы и предубеждения о России.

«Мы рады, что наши гости все видели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», - сказал Путин на открытии гала-концерта «Ночь в Большом» в субботу в Большом театре.

Президент отметил, что страна «основательно и ответственно» готовилась к турниру, и эти усилия оценили и спортсмены, и журналисты, и болельщики.

«Мы искренне рады, что чемпионат удался, и объединил миллионы людей вокруг футбола», - добавил Путин.

Глава государства также выразил признательность «за миллионы добрых слов», сказанных гостями чемпионата в адрес России.

Путин также пообещал в будущем организовать комфортный визовый режим для иностранных болельщиков, решивших продолжить знакомство с Россией.