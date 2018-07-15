Саркози прилетит в Москву на финал ЧМ-2018

Бывший президент Франции Николя Саркози планирует приехать в Москву и посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу между сборной Франции и командой из Хорватии.

Как пишет газета Le Figaro, политик внимательно следит за турниром, в частности за выступлениями национальной сборной. Саркози, отмечает издание, не пропустил ни одной трансляции матчей французской сборной. Во время финальной игры он решил поддержать свою сборную лично.

Напомним, финал ЧМ-2018 состоится в воскресенье, 15 июля. На московском стадионе «Лужники» встретятся сборная Франции и хорватская команда.