«Россию не интересует, что вы думаете» - Черчесов осадил наглых немецких журналистов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время интервью немецкому изданию Der Spiegel не выдержал и резко ответил журналистам. Корреспонденты раз за разом пытались продавить Черчесова, задавая вопросы про допинг и намекая, что слишком высокая производительность российских футболистов на чемпионате мира-2018, «вызывает сомнения».
Сначала специалист пытался отвечать вежливо, приводя пример из своей тренерской практики, когда под его руководством варшавская «Легия» стала чемпионом Польши. Он рассказал, что во время ЧМ-2018 у всех игроков сборной России брали пробы после каждой игры и на каждой тренировочной базе.
Однако журналистов не убедили эти аргументы и они заявили, что за Россией наблюдают «с подозрением». Черчесов попросил их привести хоть один конкретный доказанный эпизод с допингом у футболистов из РФ, журналисты не смогли, после чего тренер поднялся и направился к выходу из отеля, где происходило интервью, сообщает портал Goal.
В итоге Черчесова все-таки уговорили продолжить беседу, пообещав не провоцировать его вопросами о допинге.
«Россию не интересует, что вы думаете», - сказал Черчесов, когда вернулся к интервью после паузы.
Недавно все в тех же немецких СМИ появилась информация, что российские футболисты применяют «секретный» допинг.
Ранее сообщалось, что все пробы, взятые у игроков национальной сборной, выступавших на ЧМ-2018, оказались отрицательными.