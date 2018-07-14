Тренер сборной Англии поблагодарил Россию за фантастический прием

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поблагодарил Россию за фантастический прием и отметил организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом он сказал на пресс-конференции после мачта за третье место на турнире.

«В России нас принимали фантастически, организация турнира была просто прекрасной. Нас в каждом городе принимали тепло. Много говорили об отношениях между нашими странами», - отметил он.

Саутгейт пояснил, что несмотря на российско-британские отношения, на его личном уровне «все было превосходно».

«Общение с россиянами было прекрасным, все к нам относились исключительно хорошо, хвалили и задавали правильные вопросы», - добавил тренер англичан.

В матче, состоявшемся 14 июля в Петербурге между сборными Англии и Бельгии, третье место чемпиона мира по футболу в 2018 году досталось бельгийцам, которое они вырвали у англичан. Игра завершилась со счетом 2:0.