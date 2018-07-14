Легендарный бразильский футболист провел мастер-класс для детей на Красной площади

В Парке футбола на Красной площади чемпион мира-2002 года бразильский футболист Жилберту Силва провел тренировку для победителей турнира «Кожаный мяч» юношеской команды из Пскова «Стрела».

Силва также поделился впечатлениями от организации мундиаля в России и отметил, что пригласить ребят стать частью праздника – это отличая идея для популяризации футбола.

«Ваша страна проделала огромную работу. Отличный чемпионат мира, и прекрасная идея пригласить сюда этих ребят. Их пример воодушевит остальных, а это большой шаг в популяризации футбола», - сказал футболист.

После тренировки состоялся короткий двусторонний матч, в котором гол смог забить и чемпион.

В качестве поощрения за победу во всероссийском первенстве игрокам «Стрелы» предоставили возможность поучаствовать в финале чемпионата мира. Завтра в «Лужниках» они будут подавать футболистам мячи, вылетевшие за пределы поля.

В борьбе за главный трофей турнира встретятся сборные Франции и Хорватии. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени в воскресенье, 15 июля.