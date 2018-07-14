Путин пообещал болельщикам максимально комфортный визовый режим

Российский лидер Владимир Путин пообещал продумать, как обеспечить полюбившим РФ болельщикам максимально комфортный визовый режим. Об этом он заявил на открытии гала-концерта «Ночь в Большом» в Большом театре, посвященный закрытию ЧМ-2018.

«Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем», - сказал президент.

Путин отметил, что ЧМ-2018 позволил развенчать мифы о России, которые существовали за рубежом. Болельщики и гости страны своими глазами все увидели, их предубеждения рухнули, добавил он.

По его словам, усилия России по организации футбольного турнира оценили по достоинству все: и спортсмены, и СМИ, и болельщики. Чемпионат мира по футболу завершится в воскресенье финальным матчем Франция - Хорватия в московских «Лужниках».