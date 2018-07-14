Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Путин пообещал болельщикам максимально комфортный визовый режим

Василиса Морозова
23:16 14.07.2018
Президент РФ Владимир Путин пообещал в будущем организовать комфортный визовый режим для иностранных болельщиков, решивших вновь посетить Россию.
Путин пообещал болельщикам максимально комфортный визовый режим
Фото: Elmar Kremser / SVEN SIMON / Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин пообещал продумать, как обеспечить полюбившим РФ болельщикам максимально комфортный визовый режим. Об этом он заявил на открытии гала-концерта «Ночь в Большом» в Большом театре, посвященный закрытию ЧМ-2018.

«Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем», - сказал президент.

Путин отметил, что ЧМ-2018 позволил развенчать мифы о России, которые существовали за рубежом. Болельщики и гости страны своими глазами все увидели, их предубеждения рухнули, добавил он.

По его словам, усилия России по организации футбольного турнира оценили по достоинству все: и спортсмены, и СМИ, и болельщики. Чемпионат мира по футболу завершится в воскресенье финальным матчем Франция - Хорватия в московских «Лужниках».  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.07.2018, 22:01
National Interest назвал «самый страшный кошмар наяву» для НАТО
Дата14.07.2018, 22:59
Международный конкурс танкистов пройдет в Омске
Дата15.07.2018, 00:08
«Россию не интересует, что вы думаете» - Черчесов осадил наглых немецких журналистов
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата14.07.2018, 08:47
Прыжок на орбиту: зачем России понадобился сверхбыстрый космический грузовик
Дата14.07.2018, 13:55
Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144 красноармейцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
00:08 Спорт
«Россию не интересует, что вы думаете» - Черчесов осадил наглых немецких журналистов
23:50 Спорт
Тренер сборной Англии поблагодарил Россию за фантастический прием
23:37 Спорт
Видео
Легендарный бразильский футболист провел мастер-класс для детей на Красной площади
23:16 Спорт
Путин пообещал болельщикам максимально комфортный визовый режим
22:10 В стране и мире
Видео
Китайский кулинар вырезал на арбузах портреты звезд ЧМ-2018: видео
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:32 Спорт
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в РФ
22:22 В стране и мире
Видео
«Прямое оскорбление Британии»: жители Королевства возмутились обращением Трампа с Елизаветой II
21:17 В стране и мире
РПЦ разрешила священникам отпевать некрещеных младенцев
20:38 В стране и мире
Guardian признала, что британские СМИ «слегка» оклеветали Россию перед ЧМ-2018
17:56 В стране и мире
Видео
МЧС РФ предупредило жителей Крыма о сходе селей
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Испытания летающего автомобиля попали на видео
Видео
Мотоциклисты столкнулись на глазах у Макрона во время парада ко Дню взятия Бастилии
Видео
В Сети высмеяли выступление Порошенко перед пустыми стульями на саммите НАТО
Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой
Видео
Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на видео
Для молодых и дерзких: составлен топ-5 «пацанских» автомобилей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.