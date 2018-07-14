Главного тренера «Милана» подозревают в отмывании денег

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо фигурирует в списке лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию денег.

Сорокалетний итальянец владел 35% акций свинофермы, обанкротившейся в мае 2014 года. Гаттузо был акционером компании с 2012 по 2013 годы и расстался с ценными бумагами за несколько месяцев до банкротства компании.

Сейчас под следствием находятся 42 человека, восемь из которых арестованы, из них семеро помещены под домашний арест, а один попал под стражу, сообщает Football Italia.