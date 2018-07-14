Историческая победа: Бельгия одолела Англию в борьбе за бронзу ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге закончился предпоследний матч Чемпионата мира по футболу-2018. Бельгийские футболисты вступили в противостояние с английскими и одержали впечатляющую победу со счетом 2:0.

«Красные дьяволы» открыли счет уже на четвертой минуте игры. В ходе техничной атаки Тома Менье с подачи Насера Шадли забил гол англичанам. Весь первый тайм подопечные Гарета Саутгейта пытались отыграться, однако попытки не увенчались успехом.

Второй тайм запомнился несколькими опасными моментами в штрафной зоне бельгийцев. Несмотря на отчаянные атаки англичан, команда Роберто Мартинеса сохранила преимущество, а позже и укрепила – на 82-й минуте Азар довел счет до 2:0. Таким образом, Бельгия становится обладателем бронзы за ЧМ-2018, она завоевала медали впервые за всю историю национальной команды. Английская сборная попадает на четвертое место.

Финальный матч между сборными Хорватии и Франции состоится 15 июля в 17:00. В ходе их противостояния на московском стадионе «Лужники» определится чемпион мира по футболу. Президент России Владимир Путин посетит матч и примет личное участие в награждении.