Собянин поддержал идею увековечить на Никольской память о ЧМ-2018

В последние дни чемпионата мира по футболу, финал которого состоится завтра, мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Никольской улице, ставшей на время соревнований центром притяжения для болельщиков из разных стран.

Пообщавшись с москвичами и гостями столицы, Собянин рассказал в своем личном блоге, что один из молодых людей предложил установить на Никольской какой-нибудь памятный знак в честь мундиаля.

«Идея неплохая. Давайте посоветуемся. Ваши предложения пишите в комментариях к этому посту», - поделился мэр.

Москвичи с радостью откликнулись и предложили несколько вариантов. Среди них - статуя вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, символ чемпионата - волк Забивака, а также копия кубка ФИФА в человеческий рост.

Идею уже прокомментировал глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский. По его словам, скульптура на Никольской улице действительно может появиться, однако она не должна нарушать ее исторический облик.