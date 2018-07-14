FIFA простила Виду и за второе скандальное видео

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола не будет наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за ролик, в котором игрок пьет пиво и говорит «Белград, гори» и «Слава Украине!».

Специалисты проанализировали запись и определили, что она была сделана до того, как FIFA вынесла хорвату предупреждение за первый ролик, где футболист скандирует бандеровский лозунг «Слава Украине!». Соответственно, в FIFA не станут повторно наказывать Виду, сообщает журналист Ричард Конвей со ссылкой на пресс-службу организации.

Отметим, что Вида публично извинился за провокационный ролик, записанный им вместе с членом делегации сборной Хорватии Огненом Вукоевичем после победы над Россией в матче 1/4 финала мирового первенства.

Последний был оштрафован и отстранен от участия в мундиале, а футболист отделался предупреждением. Вида и Вукоевич раньше выступали за киевское «Динамо» и в своем видеообращении заявили, что победу посвящают украинскому клубу и сборной Украине.

Позже в Сети появилось второе видео, на котором Вида пьет пиво, и снова кричит «Слава, Украине!», а также произносит фразу «Белград, гори». Позже сербские СМИ объяснили, что в данном случае речь идет не о столице Сербии, а о киевском ресторане.