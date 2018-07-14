Украинский тренер не смотрел игры сборной РФ, но раскритиковал их

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от чемпионата мира - 2018 и об игре сборной России.

Он признался, что будучи специалистом, он смотрел все матчи мундиаля, кроме встреч с участием российской команды. Несмотря на профессиональный интерес к футболу, он принципиально игнорировал игры с участием сборной России.

«Дело принципа. Да и не на что там смотреть», - сказал он в интервью порталу Tribuna.

Он также заявил, что негативно относится к украинским болельщикам, которые поехали в Россию смотреть вживую игры мирового первенства. Маркевич раскритиковал украинских футболистов, которые уехали играть за российские клубы, поскольку спортсмены, будучи публичными людьми, показывают негативный пример остальным украинцам.

Напомним, что сборная России впервые в новейшей истории вышла в четверьфинал чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не смогли попасть в полуфинал, уступив в упорной борьбе сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Начало встречи в 18:00.

Сборная Украины не вышла на ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе. Первые два места заняли сборные Исландии и Хорватии.