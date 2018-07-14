Кот-оракул Ахилл выбрал бронзового призера ЧМ-2018

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа выбрал своего фаворита в предстоящем матче за третье место между Англией и Бельгией, передает РИА Новости.

Перед живтоным поставили две миски, на каждой из которых был изображен флаг одной из выступающих стран. Изначально кот не смог определиться: сначала он поел из одной миски, а потом, немного подумав, переместился к другой.

Тогда организаторы решили сменить корм и посмотреть, какую посуду выберет животное. Немного повременив, Ахилл подошел к миске с бельгийским флагом и съел из нее весь корм.

Так, трактовать предсказание Ахилла стоит как победу сборной Бельгии, однако стоит ожидать, что борьба наверняка будет долгой и упорной.

Матч между сборными Англии и Бельгии состоится 14 июля в Санкт-Петербурге в 17:00 по московскому времени.