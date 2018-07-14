Билялетдинов назвал фаворита финала ЧМ-2018 Франция - Бельгия

В финале чемпионата мира по футболу больше шансов стать обладателем трофея будет у Франции. Такое мнение «Звезде» высказал бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов.

«В финале я буду болеть за Францию, у них есть опыт решающей встречи два года назад на домашнем Евро против Португалией. Хорваты провели три матча с дополнительным временем, это должно сказаться: у Франции на один день было больше для восстановления, при том, что они не играли с овертаймами. Франция посвежее и будет фаворитом в этой паре. Но опять же, все возможно, хорваты - упрямая команда, обладающая большим количеством звезд европейского уровня», - уточнил он.

Говоря о матче за бронзу, футболист подчеркнул, что он также станет финальной точкой на турнире, только уже для Англии и Бельгии.

«Бельгийцы и англичане укомплектованы достаточно сильными футболистами, но в футбол играют разный. Бельгия делает ставку на быстрые контратаки, которые доставляют удовольствие за счет именно скоростных перемещений. А Англия - это такой более консервативный футбол, но очень организованный. Я буду болеть за сборную Англии», - сказал Билялетдинов.

«Чемпионат мира открыл нам много классных футболистов. Из защитников могу выделить шестого номера англичан Магуайра. А если говорить о командных действиях в обороне в целом, то, конечно, отмечаем Россию. Отлично проявил себя лидер Игнашевич», - заключил он.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в московских «Лужниках», встреча начнется в 18:00. Матч за третье место будет сыгран сегодня в Санкт-Петербурге, он стартует в 17:00.