«Нам тут хорошо»: сборная Франции захотела остаться в России после ЧМ

Футболисты сборной Франции остались под большим впечатлением от России и выразили желание провести в стране еще несколько месяцев после окончания чемпионата мира.

В интервью для французской газеты Le Figaro французский защитник Самюэль Юмтити отметил царящую в сборной «замечательную атмосферу», добавив, что в России они всегда интересно проводят время и получают незабываемые впечатления от каждого проведенного в стране дня.

Полузащитник французской команды Блез Матюиди рассказал, что турнир 2018 года он считает лучшим в своей карьере.

«Я поучаствовал в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. Тут царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на месяцы», - признался игрок.

В издании подчеркнули, что для 31-летнего Матюиди текущий турнир, вероятно, станет последним выступлением в сборной. Не исключено, что футболист решит продлить своей пребывание в России, а не вернуться во Францию.

Напомним, 15 июля на стадионе «Лужники» состоится финальный матч Франция - Хорватия в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.