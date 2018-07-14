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«Челси» получил нового тренера

Вадим Иванов
11:19 14.07.2018
Маурицио Сарри приезжает на «Стэмфорд Бридж» после успешных трех лет во главе выступающего в Серии А «Наполи».
«Челси» получил нового тренера
Фото: Maurizio Borsari/ AFLO/ Globallookpress
Видео: ChelseaFC/ Twitter

Руководство футбольного клуба «Челси» назначило итальянца Маурицио Сарри новым тренером команды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте лондонцев.

«Маурицио Сарри - новый главный тренер "Челси". Он приезжает на "Стэмфорд Бридж" после успешных трех лет во главе выступающего в Серии А "Наполи"», - говорится в нем.

Сарри, которому исполнилось 59 лет, за годы в «Наполи» вернул команду в Лигу чемпионов, дважды финишировал на втором месте во внутреннем первенстве, а в 2017 году стал победителем премии «Тренер года» в Серии А.

«Я с нетерпением жду начала работы и встречи с игроками. Надеюсь, мы сможем показать интересный для болельщиков футбол и будем бороться за трофеи в конце сезона. Клуб этого заслуживает», - прокомментировал свое назначение итальянец.

Контракт Сарри с «Челси» подписан сроком на три года. Специалист будет получать порядка шести миллионов евро за сезон.

Предыдущий тренер лондонской команды - итальянец Антонио Конте, выигравший с клубом титул чемпиона Англии и Кубок Англии, - был отправлен в отставку накануне, 13 июля.

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