Ракитич пообещал набить татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич заявил, что набьет татуировку на лбу в случае победы над французами в финале ЧМ-2018, который проходит в России. Об этом спортсмен сказал во время пресс-конференции в Москве.

Футболист признался, что он очень горд за свою команду. Он рассказал, что у него были мечты с тех пор, как он попал в сборную, Ракитич хотел бы каждые два года попадать в финал.

«Но этот финал — верх всех ожиданий! В случае победы на чемпионате мира я готов сделать тату прямо на лбу! Пожертвую им. Но сначала спрошу разрешения у жены», - сказал хорват.

Сборная Хорватии на ЧМ-2018 обыграла Аргентину, Нигерию и Исландию, затем Данию и Россию. В полуфинале хорваты вырвали победу у Англии со счетом 2:1. За титул чемпиона им придется побороться с французами 15 июля.