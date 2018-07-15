Финал ЧМ-2018: чем закончится противостояние Хорватии и Франции

15 июля на стадионе «Лужники» в Москве разрешится главная интрига этого лета - кто же станет чемпионом мира по футболу. В финале встретятся команды Франции и Хорватии.

Балканцы стали настоящим открытием ЧМ-2018. В полуфинале они на последних минутах буквально вырвали победу у сборной Англии в дополнительное время.

А сборная Франции смогла обыграть Бельгию со счетом 0:1. Для балканской команды это первый финал в истории национальной сборной.