Первая битва за медали: чего ждать от матча за 3-е место между Англией и Бельгией

14 июля на стадионе «Санкт-Петербург» команды Англии и Бельгии поборются за третье место на ЧМ-2018. Команды уже встречались на групповом этапе, и бельгийцы в тот раз оказались сильнее. Кстати, это первый случай, когда в финальных играх встречаются сборные, сыгравшие на групповом этапе. Главный тренер англичан Гаррет Саутгейт заявил, что его команда сделает все, чтобы завершить этот матч на «высокой ноте» и постарается оправдать ожидания «своего народа».