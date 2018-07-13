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Илюмжинов назвал политическим и незаконным отстранение его от должности

Андрей Аркадьев
15:06 13.07.2018
Президент Международной шахматной федерации (FIDE ) Кирсан Илюмжинов отстранен от своей должности.
Илюмжинов назвал политическим и незаконным отстранение его от должности
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Кирсан Илюмжинов в интервью «360» назвал политическим решение отстранить его от должности президента Международной шахматной федерации (FIDE).

В пятницу 13 июля пресс-служба FIDE сообщила об обвинении Илюмжинова в нарушении Кодекса этики и  его полномочий приостановлениина 18 месяцев  в качестве главы организации, 12 из которых условно с испытательным сроком в два года. Срок действия дисквалификации истекает, таким образом, 12 января следующего года.

Глава FIDE считает, что данное решение было принято под давлением правительства Соединенных Штатов. Илюмжинов пояснил, что после того, как Минфин США наложил на него санкции, он посчитал действия американских властей незаконными и обратился в суд. После этого Вашингтон стал настаивать на отстранении президента организации.

«Тогда Макропулос (вице-президент FIDE Георгиос Макропулос - прим. ред.), который тоже кандидат в президенты FIDE, решил меня отстранить. Он написал в комиссию по этике, которую он контролирует, и комиссия по этике из трех человек приняла решение не допустить меня ни к выборам, ни к деятельности FIDE», - считает Илюмжинов.

Он назвал действия комиссии по этики FIDE незаконными и заявил, что продолжит работу в организации. Помимо этого Илюмжинов готовит заявление в Международный арбитражный спортивный суд и европейскую комиссию по правам человека.

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