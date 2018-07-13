Дзюба откапывал славу и успех в чужой штрафной так неистово, что позавидует любой Лукаку

Дмитрий Дерунец: спортивный обозреватель:

Однажды с Артемом Дзюбой «совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте»*. Было это в феврале 2007 года; я вместе с шикарным футболистом и не менее шикарным комментатором Юрием Севидовым летел в испанский городок Виго с пересадкой в Мадриде, чтобы работать на матче «Сельты» и «Спартака», ответная игра 1/16 финала кубка УЕФА. Владимир Федотов, тогдашний спартаковский тренер, логично не считал 18-летнего нападающего, чрезвычайно перспективного по играм за разные спартаковские возраста, полноценным футболистом основы. Однако практически полное отсутствие сильных трансферов той зимой, слабая игра в атаке в домашней встрече вынудили о Дзюбе вспомнить. Команда вылетела на матч чартером, а вот Артем из-за проблем с визой добирался, как и мы, комментаторы, с пересадкой в Мадриде. Так и поболтали немножко в полете, он у окна, я в серединке. О детстве на Чистых прудах, о любви к Москве и «Спартаку», желании выиграть чемпионство именно с красно-белым клубом.

В Виго «Спартак» играл отвратительно. Получил один мяч, затем второй. Артема Дзюбу Федотов бросит в игру после перерыва. Тот поучаствует в единственной голевой атаке московского клуба. Отвлечет внимание защитников, поменяется местами в эпизоде с Титовым, и Егор красиво переправит мяч в сетку. Но «Спартак» все равно вылетит.

Станислав Черчесов в том «Спартаке» был спортивным директором. После неплохого начала тренерской карьеры в Австрии он приехал в родной клуб. Ситуация, при которой человека, явно мечтающего возглавить «Спартак», ставят на соседнюю должность, изначально некрасива. В итоге очевидное произошло спустя несколько месяцев после испанского поражения. Черчесов возглавил красно-белый клуб, а Дзюба начал получать игровое время. Тогда заиграть у Саламыча ему не удалось, как не удастся и в принципе в «Спартаке». Многочисленные аренды будут куда успешнее. Отношение к форварду Дзюбе у болельщиков - та еще синусоида. Восторг сменяется разочарованием, стабильности в артемином мире не хватало никогда.

Болезненное и жесткое прощание со «Спартаком», бесплатный переход в «Зенит», где прожженному москвичу сложно стать своим. Неудача и в Петербурге, очередной арендный взлет в Туле. Такое ощущение, что непоседа Дзюба легче всего себя проявляет там, где не нужно думать о дальней перспективе, где жечь надо здесь и сейчас.

Поэтому ярчайший перфоманс на домашнем чемпионате мира на поле и за пределами вполне вписывается в концепцию его карьеры. Вот они, матчи за сборную, их можно посчитать. Месяц огня и мяча. Слава и успех зарыты в чужой штрафной, иди и откопай. Артем и откапывал так неистово, что позавидует любой Лукаку.

Через месяц Дзюбе тридцатник. Эмоций от футбола у него по-прежнему предостаточно, это классно. Пора обретать стабильность и брать трофеи, ведь пока покорялся лишь российский кубковый турнир. Впереди работа с Сергеем Семаком в «Зените». Очередное время, полное надежд.