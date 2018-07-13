СМИ: Черчесову предложили должность главного тренера немецкого клуба

После успешного выступления сборной России на ЧМ-2018 тренером национальной команды Станиславом Черчесовым заинтересовался Запад. К его услугам решил обратиться один из немецких клубов, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что ранее, будучи футболистом, Черчесов входил в состав дрезденского «Динамо» и отлично говорит по-немецки. К тому же он выступает за жесткую дисциплину, что полностью соответствует требованиям клуба, а контракт Черчесова с РФС заканчивается менее чем через месяц - 31 июля.

По данным СМИ, клуб, который предложили возглавить тренеру российской сборной, выступает в бундеслиге, однако не является топовым в европейском чемпионате. Так, вероятнее всего, специалист примет решение продлить контракт с РФС.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России вошла в восьмерку лучших команд мира, уступив лишь сборной Хорватии в четвертьфинале после серии пенальти.