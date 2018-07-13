Это лучший чемпионат - глава FIFA восхитился Россией

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что этот чемпионат - лучший в истории, и он кардинально изменил Россию в глазах всего мира.

«Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории, теперь я убежден в этом. Он действительно лучший!», - приводит его слова RT.

Инфантино поблагодарил организаторов ЧМ-2018 и всех «русских людей» за этот праздник. Он подчеркнул, что все, кто приехал в Россию впервые, смогли открыть для себя потрясающую страну и ее открытых людей.

«Все увидели истинную Россию, истинный характер русских людей», - уверен Инфантино.

Последние игры нынешнего ЧМ-2018 состоятся 14 и 15 июля. За третье место будут бороться сборные Англии и Бельгии 14 июля в 17:00 на стадионе «Санкт-Петербург», а в финале сойдутся команды Хорватии и Франции. Заключительный матч мундиаля начнется 15 июля в 18:00 на стадионе «Лужники».