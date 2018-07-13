Жирков рассказал о словах Смолова после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков рассказал, что нападающий сборной России Федор Смолов принес свои извинения перед всей командой после того, как не смог реализовать пенальти в матче против Хорватии на 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал», - рассказал Жирков для издания «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что вся сборная поддержала Смолова и ни в чем не винит спортсмена. Помимо этого, Жирков подчеркнул, что именно Смолов отважился дважды первым выйти к точке и реализовал важное для команды пенальти в ворота испанцев.

Напомним, сборная Хорватии победила российскую команду в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. После дополнительного времени матч, проходивший на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился со счетом 2:2. Подопечные Златко Далича вырвали победу у хозяев турнира лишь в серии пенальти.

После завершения игры на мундиале полузащитник сборной России Юрий Жирков объявил об окончании своего выступления в составе национальной команды.