Руководство «Челси» уволило Антонио Конте
Конте возглавил «Челси» в 2016 году. За два года он выиграл титул чемпиона Англии и Кубок Англии.
Фото: Simon Moore/ GlobalLookPress
Руководство футбольного клуба «Челси» отправило в отставку главного тренера команды Антонио Конте. Информация о расторжении контракта с итальянским специалистом была опубликована на официальном сайте команды.
«ФК "Челси" и Антонио Конте прекратили сотрудничество. Желаем Антонио успехов в его дальнейшей карьере», - сказали в пресс-службе лондонского клуба.
Конте возглавил «Челси» в 2016 году. За время работы с командой он принес ей шестой титул победителя английской Премьер-лиги и восьмой Кубок Англии.
В победном сезоне «Челси» установил рекорд по числу выигранных матчей - 30 из 38.