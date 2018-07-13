Руководство «Челси» уволило Антонио Конте

Руководство футбольного клуба «Челси» отправило в отставку главного тренера команды Антонио Конте. Информация о расторжении контракта с итальянским специалистом была опубликована на официальном сайте команды.

«ФК "Челси" и Антонио Конте прекратили сотрудничество. Желаем Антонио успехов в его дальнейшей карьере», - сказали в пресс-службе лондонского клуба.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году. За время работы с командой он принес ей шестой титул победителя английской Премьер-лиги и восьмой Кубок Англии.

В победном сезоне «Челси» установил рекорд по числу выигранных матчей - 30 из 38.