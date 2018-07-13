Итальянский клуб «Лацио» хочет заполучить Дзагоева

Игрок московского ЦСКА Алан Дзагоев получил предложение от итальянского футбольного клуба «Лацио». Российского полузащитника рассматривают в качестве замены Фелипе Андерсону, который намеревается перейти в «Вест Хэм».

Как сообщает «Советский спорт», спортивный директор «Лацио» является большим поклонником игры Дзагоева и еще с Евро-2018 пытается заполучить спортсмена. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Алан Дзагоев является трехкратным чемпионом России по футболу, четырехкратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка. С 2008 года он играет за национальную сборную. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник провел за армейцев 36 матчей, забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с ЦСКА действует до 2019 года.