Бузова чуть не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина: видео

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на вечеринке, организованной капитаном Washington Capitals Александром Овечкиным, чуть не уронила Кубок Стэнли, который хоккеист привез с собой в Москву.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Бузовой. На кадрах видно, что певица поднимает трофей над головой, но в какой-то момент не выдерживает его веса и едва не выпускает из рук. К счастью, рядом с ней оказался Овечкин, который успел подхватить Кубок.

Ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева, однако отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что у российской телеведущей нет шансов быть с его сыном.