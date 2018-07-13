Главный арбитр финала ЧМ-2018 по-русски пожелал командам удачи

Четверка сильнейших футбольных команд планеты готовится к решающим встречам чемпионата мира. Уже завтра, 14 июля, в Санкт-Петербурге сборные Бельгии и Англии заграют за третье место. А в воскресение в «Лужниках» состоится главный матч четырехлетия - за Кубок мира поборются Франция и Хорватия.

Воскресную игру рассудит аргентинский арбитр Нестор Питана, который работал на матче открытия. На своей странице в Twitter он уже прокомментировал свое назначение, причем, на русском языке. По словам Питаны, судить встречу в «Лужниках» для него большая честь.

«Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи в обеих командах, я сделаю все возможное!», - написал он (орфография и пунктуация сохранена – ред.).

В последний раз сборные Франции и Хорватии встречались в плей-офф первенства планеты 20 лет назад. И в том полуфинале капитаном французов был нынешний тренер сборной Дидье Дешам.

Тогда хорваты проиграли, но в этот раз у них есть шанс обыграть Францию в решающем поединке. «Шашечные», пожалуй, самая выносливая команда на турнире: хорваты сыграли три матча по 120 минут, а это всего лишь второй подобный случай в истории чемпионатов мира.

Тем временем, в России уже начали подводить промежуточные итоги чемпионата. Так, в мэрии столицы рассказали, что Москва на время проведения турнира стала самым популярным городом планеты: ее посетили более трех миллионов туристов.