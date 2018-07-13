Памела Андерсон выходит замуж за футболиста сборной Франции
На руке Андерсон, которая посетила матч ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, заметили помолвочное кольцо с бриллиантом.
Фото: Jack Abuin Loris Roselli / Globallookpress
Известная актриса и модель Памела Андерсон собирается выйти замуж за защитника «Марселя» и сборной Франции Адиля Рами.
Помолвочное кольцо с бриллиантом от Cartier Panther на пальце 51-летней звезды заметили поклонники и журналисты на снимках с полуфинального матча чемпионата мира, в котором французы одолели команду Бельгии.
Андерсон смотрела за игрой в Санкт-Петербурге с VIP-мест вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Стоит отметить, что Рами младше Андерсон на 18 лет, однако это не помешало их отношениям. Пара вместе уже более года с момента знакомства на гонке Гран-при Монако, пишет портал Brides.