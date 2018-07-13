Стало известно, кто вынесет Кубок мира в финале ЧМ-2018

Российская супермодель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам вынесут на поле главный трофей ЧМ-2018 перед началом финального матча.

Отмечается, что замок и застежки кейса, в котором будет размещен Кубок, выполнены из металла рутения, названного в честь России. Корпус кофра выполнен из титана, сообщили в FIFA.

Водянова также принимала участие в презентации Кубка на матче-открытии мундиаля месте с экс-голкипером сборной Испании Икером Касильясом.

Напомним, в финале ЧМ-2018, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», в борьбу за чемпионский титул вступят сборные Франции и Хорватии.