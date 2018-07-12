Россия, мы едем: Усэйн Болт посетит финал ЧМ-2018 в Москве
Усэйн Болт приедет в Россию на финальный матч между командами Франции и Хорватии.
Фото: usainbolt / Instagram
Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт сообщил, что собирается посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля
В главном матче турнира на стадионе «Лужники» за титул поборются сборный Франции и Хорватии.
«Россия, мы едем», - написал Болт в своем Instagram.
Компанию спринтеру составит его соотечественник экс-футболист, а ныне тренер молодежной сборной Ямайки Рикардо Гарднер.