Россия, мы едем: Усэйн Болт посетит финал ЧМ-2018 в Москве

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт сообщил, что собирается посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля

В главном матче турнира на стадионе «Лужники» за титул поборются сборный Франции и Хорватии.

«Россия, мы едем», - написал Болт в своем Instagram.

Компанию спринтеру составит его соотечественник экс-футболист, а ныне тренер молодежной сборной Ямайки Рикардо Гарднер.