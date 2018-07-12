FIFA объявила о результатах допинг-проверок всех участников ЧМ-2018

Допинг-пробы, взятые сотрудниками контроля у участников ЧМ-2018 в России, дали отрицательный результат. Всего специалисты проверили чуть менее четырех тысяч образцов всех, кто поехал или мог поехать на мундиаль.

Для установления истины специалистам допинг-контроля пришлось сделать более двух тысяч тестов. Как сообщается в официальном релизе пресс-службы FIFA, это самая масштабная проверка за всю историю турнира.

Все собранные пробы будут сохранены на протяжении десяти лет. Образцы будут держать готовыми к ревизии и повторным тестам.

Ранее скандально известный немецкий журналист и автор фильмов о допинге Хайо Зеппельт раскритиковал FIFA за организацию допинг-контроля. По его мнению, на этом турнире за все, что связано с допингом, в том числе взятие проб, их транспортировку и тестирование образцов, отвечает исключительно FIFA, без участия независимых экспертов.