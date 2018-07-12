Назван главный арбитр финального матча ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) назвала имя арбитров на финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Соперников будет судить аргентинский рефери Нестор Питана, сообщает пресс-служба (FIFA). Помогать ему будут Эрнан Майдана и Хуан Белатти.

Резервным арбитром назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов, резервным ассистентом – Эрвин Зейнстра, его соотечественник.

Финал чемпионата мира - 2018 состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». В нем примут участие команды Франции и Хорватии. Начало встречи в 18:00.