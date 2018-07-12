Чемпионат сюрпризов: смогут ли непредсказуемые хорваты победить Францию

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на финальный матч ЧМ-2018, в котором за главный трофей мундиаля сравнятся сборные Франции и Хорватии.

«Этот чемпионат мира принес нам очень много сюрпризов. За что мы любим футбол, так это за его непредсказуемость, и в матче Англия - Хорватия мы увидели, что не все так просто, как считают болельщики и букмекеры - футбол решает по-другому. Давать прогноз на финал очень тяжело, но, думаю, что французы все-таки должны победить. Игра будет очень аккуратной и голов много не случится. Сборная Франции выглядит мощнее, сильнее, у нее больше шансов выиграть этот чемпионат мира. Но футбол непредсказуем», - отметил Булыкин.