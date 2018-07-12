СМИ: Конте уволен с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте отправлен в отставку. Контракт с 48-летним итальянским специалистом был рассчитан до 30 июня 2019 года.

Руководство клуба выплатит Конте около 9,5 миллионов фунтов стерлингов за расторжение договора, сообщает Sky Sports. Возглавит команду теперь другой итальянец Маурицио Сарри, бывший главным тренером «Наполи».

Антонио Конте возглавил «Челси» два года назад. До этого он был главным тренером «Ювентуса». Клуб одерживал победы в чемпионате страны и Кубке Англии. В прошлом сезоне команда не смогла повторить своих успехов, «Челси» занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.