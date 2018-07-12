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Семин объяснил успех сборной Хорватии

Юрий Семин
17:58 12.07.2018
Хорваты демонстрируют очень хороший футбол
Семин объяснил успех сборной Хорватии
Фото: Bai Xueqi Xinhua / Globallookpress

Сборная Хорватии состоит из игроков топ-клубов, плюс они более опытные, нежели сборная Англии. Об этом заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. В комментарии «Звезде» специалист объяснил, почему именно сборная Хорватии  вышла в финал ЧМ-2018.

«Хорваты показывают хороший футбол, у них для этого есть футболисты соответствующего уровня. Состав сборной Хорватии - игроки топ-клубов, причем эти игроки играют в своих командах важнейшие роли.

«Хорваты более опытные, нежели англичане. Да и в плане тактики они оказались сильнее, чем сборная Англии, победили закономерно», - сказал Семин.

Он также выразил надежду на то, что хорватский футболист и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука сможет сыграть в финальном матче турнира против сборной Франции.

«Дай Бог, что бы Ведран Чорлука, футболист "Локомотива", сыграл в финале. У него уже есть игровое время на чемпионате мира, для него это очень важно. Чемпионат мира - пик карьеры для любого футболиста, великое событие. Чорлуке пожелаем, чтобы он хорошо сыграл, и дай Бог, выиграл», - отметил Семин.

Сборная Хорватии одержала волевую победу над англичанами в полуфинальном матче, который состоялся 11 июля. Теперь подопечным Златко Далича предстоит сразиться за звание чемпиона мира с командой Франции.  

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