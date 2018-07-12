Дзюба, Черышев и Фернандес вошли в символическую сборную FIFA-18

Стал известен состав символической команды ЧМ-2018 для FIFA-18. Список опубликовал EA Sports.

В основной состав вошли датский вратарь Каспер Шмейхель, шведский защитник Андреас Гранквист, колумбиец Йерри Мина, футболисты английской сборной Киран Триппьер и Харри Кейн, хорват Лука Модрич, испанец Иско, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, французский спортсмен Нголо Канте, а также бельгийцы Эден Азар и Ромелу Лукаку.

В качестве запасных игроков в символическую сборную приглашены и представители российской команды - полузащитник Денис Черышев, защитник Марио Фернандес, а также нападающий Артем Дзюба.

Четырнадцатого июля состоится матч ЧМ-2018 между Бельгией и Англией, где определится бронзовый призер турнира. А на следующий день Франция и Хорватия поборются за звание чемпиона мира.