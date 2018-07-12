Лучший игрок матча Англия - Хорватия Перишич госпитализирован в Москве

Триумфатор полуфинальной игры против Англии на ЧМ-2018 хорватский футболист Иван Перишич попал в одну из московских больниц. По данным паблика «112», сейчас ему оказывают помощь врачи.

Как сообщает СМИ, Перишич был госпитализирован в Москве из-за травмы правого колена. Возможно, речь идет о повреждении мениска.

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич ранее был признан лучшим игроком матча с командой Англии. Этот форвард сравнял счет полуфинальной игры на 68-й минуте. Позже с помощью его передачи Марио Манджукич забил второй гол, приведя Хорватию в финал ЧМ-2018.

Сборная Хорватии встретится со сборной Франции 15 июля на московском стадионе «Лужники», чтобы побороться за титул чемпиона мира. 14 июля пройдет встреча за третье место сборных Англии и Бельгии, они сыграют в Санкт-Петербурге.