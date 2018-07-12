Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Скандал с видом на Виду: почему хорват вдруг решил извиниться

Екатерина ГАБЕЛЬ
16:20 12.07.2018
После матча с Англией освистанный футболист сборной Хорватии решил «учиться на своих ошибках».
Скандал с видом на Виду: почему хорват вдруг решил извиниться
Фото: Yohei Osada/ AFLO/ Globallookpress

Скандал с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой разгорелся после матча со сборной России, на котором балканская команда выиграла по пенальти. После игры в сети появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации сборной Хорватии Огненом Вукоевичев, распивая пиво, орали на камеру «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет FIFA не остался в стороне. Сначала появились сведения, что футболиста могут вообще дисквалифицировать, но потом хорват отделался выговором и легким испугом. Меньше повезло его собутыльнику - Огнену Вукоевичу. Его отстранили от участия в ЧМ-2018 и оштрафовали.

Хорватские СМИ, мягко говоря, были в недоумении. Понимая, как это могут квалифицировать, балканские газеты называли эту выходку не иначе, как провокацией. Хорватский футбольный союз оказался более сдержанным. Его представители объяснили этот лозунг исключительно тем, что Вида пытался поблагодарить украинцев за поддержку, но впредь попросили воздержаться от высказываний, которые могут быть квалифицированы как «политические».  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков действия хорвата комментировать отказался. Вида после неодобрения со стороны общественности осознал свою вину и вроде даже раскаялся. Но хватило его ненадолго.

Через пару дней в Сети появилось новое видео. На этот раз Вида снова скандировал «Слава Украине» и в конце прибавлял «Белград в огне». Чуть позже выяснилось, что Белград в данном случае вроде бы не столица Сербии, а ресторан в Киеве (его слова можно перевести еще и как «Белград, жги»). Но сути это не поменяло. Хорват снова показательно распивал в кадре пиво на этот раз с тренером сборной Ивицей Оличем.

FIFA сделала еще одно предупреждение хорвату и начала проверку данного видео. Уже после этого инцидента, хорватские болельщики развернули в центре Москвы баннер с фразой «Спасибо, Россия». В социальных сетях бурно обсуждали этот поступок Виды. Апогей негодования болельщиков пришелся на матч Хорватии и Англии. Каждый раз, когда Вида получал мяч, публика начинала неодобрительно гудеть и свистеть.

Видимо, окончательно осознав, что его действия возымели еще более мощное противодействие, хорват предпочел извиниться перед россиянами. В эфире канала «Россия 24» он публично покаялся и пообещал, что будет «учиться на своих ошибках».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2018, 14:28
Назван российский город с самым дешевым жильем
Дата12.07.2018, 10:43
Огненные стрелы: как ракеты С-300 поражают скоростную цель
Дата11.07.2018, 23:37
Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата12.07.2018, 15:42
Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем внутри: кадры испытаний
Дата12.07.2018, 17:13
Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
16:20 Спорт
статья
Скандал с видом на Виду: почему хорват вдруг решил извиниться
16:13 Спорт
Лучший игрок матча Англия - Хорватия Перишич госпитализирован в Москве
15:34 Спорт
Видео
Экс-вратарь сборной России назвал фаворита матча Франция - Хорватия
13:50 Спорт
Видео
Правительство Хорватии провело заседание в футболках сборной
13:11 Спорт
мнение
Новый костяк: кто станет лидерами сборной России по футболу
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:19 В стране и мире
Видео
«Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Путина и Трампа
16:46 В стране и мире
Видео
МИД РФ: провинция Деръа на юге Сирии практически полностью освобождена
16:37 ОПК
ПАК ДА построят с применением стелс-технологий - Минобороны
16:13 Спорт
Лучший игрок матча Англия - Хорватия Перишич госпитализирован в Москве
11:13 В стране и мире
Видео
«Бархатный путь»: видео с коптера строительства железной дороги к Крымскому мосту
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
Рассекречен внешний вид европейского истребителя пятого поколения
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
Видео
Спасибо, Россия: хорватские болельщики развернули 50-метровый баннер в центре Москвы
Видео
В Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.