Скандал с видом на Виду: почему хорват вдруг решил извиниться

Скандал с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой разгорелся после матча со сборной России, на котором балканская команда выиграла по пенальти. После игры в сети появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации сборной Хорватии Огненом Вукоевичев, распивая пиво, орали на камеру «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет FIFA не остался в стороне. Сначала появились сведения, что футболиста могут вообще дисквалифицировать, но потом хорват отделался выговором и легким испугом. Меньше повезло его собутыльнику - Огнену Вукоевичу. Его отстранили от участия в ЧМ-2018 и оштрафовали.

Хорватские СМИ, мягко говоря, были в недоумении. Понимая, как это могут квалифицировать, балканские газеты называли эту выходку не иначе, как провокацией. Хорватский футбольный союз оказался более сдержанным. Его представители объяснили этот лозунг исключительно тем, что Вида пытался поблагодарить украинцев за поддержку, но впредь попросили воздержаться от высказываний, которые могут быть квалифицированы как «политические». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков действия хорвата комментировать отказался. Вида после неодобрения со стороны общественности осознал свою вину и вроде даже раскаялся. Но хватило его ненадолго.

Через пару дней в Сети появилось новое видео. На этот раз Вида снова скандировал «Слава Украине» и в конце прибавлял «Белград в огне». Чуть позже выяснилось, что Белград в данном случае вроде бы не столица Сербии, а ресторан в Киеве (его слова можно перевести еще и как «Белград, жги»). Но сути это не поменяло. Хорват снова показательно распивал в кадре пиво на этот раз с тренером сборной Ивицей Оличем.

FIFA сделала еще одно предупреждение хорвату и начала проверку данного видео. Уже после этого инцидента, хорватские болельщики развернули в центре Москвы баннер с фразой «Спасибо, Россия». В социальных сетях бурно обсуждали этот поступок Виды. Апогей негодования болельщиков пришелся на матч Хорватии и Англии. Каждый раз, когда Вида получал мяч, публика начинала неодобрительно гудеть и свистеть.

Видимо, окончательно осознав, что его действия возымели еще более мощное противодействие, хорват предпочел извиниться перед россиянами. В эфире канала «Россия 24» он публично покаялся и пообещал, что будет «учиться на своих ошибках».