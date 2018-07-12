Экс-вратарь сборной России назвал фаворита матча Франция - Хорватия

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на матч финала чемпионата мира по футболу - 2018 между командами Франции и Хорватии. Фаворитами этой встречи он считает французов.

«Очень тяжело добирались хорваты до финала, три матча по 120 минут. Все ждали, когда они уже сдуются, но пока продолжают борьбу. В целом Франция мне видится более мастеровитой командой, логично будет, если сборная Франции победит», - рассказал Нигматуллин «Звезде».

Напомним, сборная Хорватии в дополнительное время одержала победу над командой Англии (счет 2:1) и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В финале, который пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники», хорваты встретятся с Францией. Начало матча в 21:00.