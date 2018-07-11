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Измотанные хорваты: как Россия подарила Англии шанс на финал

Александр Мостовой
14:48 11.07.2018
Сборная России поизмотала хорватов. В этом заключается главное преимущество англичан
Фото: Bai xueqi imago sportfotodienst / Globallookpress Екатерина; Чеснокова / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о преимуществах англичан перед хорватами. По мнению спортивного эксперта, подопечные Гарета Саутгейта выглядят более отдохнувшими, так как в матче 1/4 финала они без особого напряжения обыграли шведов. Хорватов же, по словам Мостового, сильно вымотала игра против России.

«Матч Англия-Хорватия, конечно, будет отличаться от того, что мы видели у Бельгии и Франции. Другое дело, что у англичан есть небольшое преимущество в плане свежести, они отдохнули, и последний матч у них был не такой напряженный. Сборная России поизмотала хорватов. Игры становятся все более и более непредсказуемыми. Думали, что в матче Франции и Бельгии будет много голов, а вышел всего один»,   - сказал Мостовой «Звезде».

Сборные Англии и Хорватии встретятся 11 июля на столичном стадионе «Лужники». Матч начнется в 21:мск. Победившая команда сразится за звание чемпиона мира со сборной Франции, которая уже вышла в финал, одолев команду Бельгии.

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