Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт ЧМ-2018 по футболу ТЕГИ

Эксперт рассказал, почему именно сейчас у сборной Англии есть все шансы на выход в финал ЧМ

Дмитрий Дерунец
13:47 11.07.2018
Англичане помнят, что полуфиналы для них – тяжелая стадия
Эксперт рассказал, почему именно сейчас у сборной Англии есть все шансы на выход в финал ЧМ
Фото: Paul Chesterton/ imago sportfotodienst/ Globallookpres

Спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец в разговоре со «Звездой» выделил главный итог этого ЧМ для сборной России. По его мнению, теперь, когда страна радуется достойному выступлению отечественной команды, самое важное – не растерять этот заряд веры в наших игроков.

«Россия радуется достойному выступлению своей сборной на домашнем ЧМ, страну обняла общая радость. Много параллелей с 2008-м и прорывом в полуфинал тогдашнего Евро. Главный вывод – не разбазарить бы на этот раз позитивное наследие. Как в футбольном плане (российская сборная сейчас обладает целым рядом перспективных футболистов; поколение-08 не пробилось даже на следующий ЧМ), так и в плане единения с народом (масштабные гуляния на улицах городов страны после успеха на ЧЕ через несколько лет обернулись абсолютной апатией людей и даже отвращением к национальной команде; сейчас этого нельзя допустить)», - объяснил Дерунец.

Эксперт вспомнил и отборочный турнир к Евро-2008. Именно тогда наша сборная встречалась с Англией и Хорватией.

«В отборочной группе к чемпионату Европы-08 мы конкурировали прежде всего с Хорватией и Англией. Квалификация складывалась чрезвычайно интригующе, и до сих пор россияне благодарны хорватам за победу в Лондоне над хозяевами. Англичанам достаточно было сыграть вничью на Уэмбли с командой, которая уже обеспечила себе выход в финальный раунд. Но произошла настоящая – и счастливая для России – катастрофа. Промозглый дождливый вечер, жуткая ошибка нелепого вратаря Карсона, невозможность тренера Макларена уместить на поле великолепных Джеррарда и Лэмпарда, поздний выход на помощь постаревшего Бекхема. В грязи великого стадиона англичане вернулись с 0-2 лишь для того, чтобы проиграть  2-3», - напомнил Дерунец.

К слову, в истории футбола именно сборная Англии забила один из самых нелепых автоголов. Случилось это в 2007 году в Загребе.

«Нынешний блестящий футбольный эксперт Гари Невилл отпасовал назад на вратаря Робинсона. Мяч задел кочку, издевательски перескочил через бутсу голкипера и заполз в ворота. С того загребского матча прошло почти 12 лет. Английских звезд нулевых уже нет рядом со сборной. А вот Чорлука и Модрич – на месте. Помнят и обязательно своим расскажут, как обыгрывать англичан», - рассказал обозреватель.  

Помимо этого, нередко на европейских и мировых первенствах именно полуфинальная стадия оказывалась для сборной с Туманного Альбиона камнем преткновения.

«Помнят и англичане, что полуфиналы для них – тяжелая стадия. Чемпионат мира 1966 года они выиграли дома, в 1/2 одолев португальцев. Два года спустя пропустили в финал югославов. В 90-м драматично по пенальти уступили немцам на первенстве планеты в Италии, в 96-м повторили пройденное на домашнем Евро», - сказал Дерунец.

Несмотря на предыдущие неудачи, сейчас, по мнению эксперта, сборная с Туманного Альбиона имеет все шансы выйти в финал.

«Англия сегодня – фаворит. Хорваты дважды доигрались до серии пенальти по ходу российского ЧМ, очевидно, физические кондиции у них не лучшие. Родоначальники легки, воздушны. Капитан и лидер Харри Кейн чудо как хорош. Главное - не дать заговорить генетической памяти. Даже если Англия забьет первой, это не будет означать итоговую победу. Все или ничего для нации, которая последний раз была великой футбольной полвека назад», - отметил Дерунец.

Сборные Англии и Хорватии встретятся на стадионе «Лужники» в 21:00 11 июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.07.2018, 10:30
Шойгу: США воспринимают Россию как угрозу их доминированию
Дата11.07.2018, 13:30
Интервью министра обороны Сергея Шойгу итальянскому СМИ. Полная версия
Дата10.07.2018, 22:50
Франция одолела Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата11.07.2018, 10:50
Труженик войны: бронетранспортер БТР-82А за 60 секунд
Дата10.07.2018, 10:51
Полтавская битва: как русские обратили в бегство лучшую армию мира
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ЧМ-2018 по футболу
15:14 Спорт
Видео
Спасибо, Россия: хорватские болельщики развернули 50-метровый баннер в центре Москвы
14:48 Спорт
мнение
Измотанные хорваты: как Россия подарила Англии шанс на финал
13:47 Спорт
мнение
Эксперт рассказал, почему именно сейчас у сборной Англии есть все шансы на выход в финал ЧМ
13:40 В стране и мире
Известный блогер разбился в ДТП по дороге на ЧМ-2018
12:22 Спорт
Видео
Второй полуфинал ЧМ-2018: чего ждать от противостояния Модрича и Кейна
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:16 В стране и мире
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
14:53 В стране и мире
МИД Украины обиделся на западные СМИ из-за «Слава Украине»
14:48 Спорт
мнение
Измотанные хорваты: как Россия подарила Англии шанс на финал
13:23 В стране и мире
Видео
Путин посетил Валаам
09:25 В стране и мире
В Крыму обнаружили километровую пещеру с останками мамонтов
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
УАЗ выпустит юбилейную версию легендарной «Буханки»
Известный блогер разбился в ДТП по дороге на ЧМ-2018
Видео
Машины будущего: на видео попали испытания уникальных боевых автомобилей
Умерла самая уродливая в мире собака
В Греции обнаружен древнейший отрывок «Одиссеи» Гомера
«Аплодисменты» и «кукиш»: пять водительских жестов, о которых мало кто знает
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.