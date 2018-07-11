Эксперт рассказал, почему именно сейчас у сборной Англии есть все шансы на выход в финал ЧМ

Спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец в разговоре со «Звездой» выделил главный итог этого ЧМ для сборной России. По его мнению, теперь, когда страна радуется достойному выступлению отечественной команды, самое важное – не растерять этот заряд веры в наших игроков.

«Россия радуется достойному выступлению своей сборной на домашнем ЧМ, страну обняла общая радость. Много параллелей с 2008-м и прорывом в полуфинал тогдашнего Евро. Главный вывод – не разбазарить бы на этот раз позитивное наследие. Как в футбольном плане (российская сборная сейчас обладает целым рядом перспективных футболистов; поколение-08 не пробилось даже на следующий ЧМ), так и в плане единения с народом (масштабные гуляния на улицах городов страны после успеха на ЧЕ через несколько лет обернулись абсолютной апатией людей и даже отвращением к национальной команде; сейчас этого нельзя допустить)», - объяснил Дерунец.

Эксперт вспомнил и отборочный турнир к Евро-2008. Именно тогда наша сборная встречалась с Англией и Хорватией.

«В отборочной группе к чемпионату Европы-08 мы конкурировали прежде всего с Хорватией и Англией. Квалификация складывалась чрезвычайно интригующе, и до сих пор россияне благодарны хорватам за победу в Лондоне над хозяевами. Англичанам достаточно было сыграть вничью на Уэмбли с командой, которая уже обеспечила себе выход в финальный раунд. Но произошла настоящая – и счастливая для России – катастрофа. Промозглый дождливый вечер, жуткая ошибка нелепого вратаря Карсона, невозможность тренера Макларена уместить на поле великолепных Джеррарда и Лэмпарда, поздний выход на помощь постаревшего Бекхема. В грязи великого стадиона англичане вернулись с 0-2 лишь для того, чтобы проиграть 2-3», - напомнил Дерунец.

К слову, в истории футбола именно сборная Англии забила один из самых нелепых автоголов. Случилось это в 2007 году в Загребе.

«Нынешний блестящий футбольный эксперт Гари Невилл отпасовал назад на вратаря Робинсона. Мяч задел кочку, издевательски перескочил через бутсу голкипера и заполз в ворота. С того загребского матча прошло почти 12 лет. Английских звезд нулевых уже нет рядом со сборной. А вот Чорлука и Модрич – на месте. Помнят и обязательно своим расскажут, как обыгрывать англичан», - рассказал обозреватель.

Помимо этого, нередко на европейских и мировых первенствах именно полуфинальная стадия оказывалась для сборной с Туманного Альбиона камнем преткновения.

«Помнят и англичане, что полуфиналы для них – тяжелая стадия. Чемпионат мира 1966 года они выиграли дома, в 1/2 одолев португальцев. Два года спустя пропустили в финал югославов. В 90-м драматично по пенальти уступили немцам на первенстве планеты в Италии, в 96-м повторили пройденное на домашнем Евро», - сказал Дерунец.

Несмотря на предыдущие неудачи, сейчас, по мнению эксперта, сборная с Туманного Альбиона имеет все шансы выйти в финал.

«Англия сегодня – фаворит. Хорваты дважды доигрались до серии пенальти по ходу российского ЧМ, очевидно, физические кондиции у них не лучшие. Родоначальники легки, воздушны. Капитан и лидер Харри Кейн чудо как хорош. Главное - не дать заговорить генетической памяти. Даже если Англия забьет первой, это не будет означать итоговую победу. Все или ничего для нации, которая последний раз была великой футбольной полвека назад», - отметил Дерунец.

Сборные Англии и Хорватии встретятся на стадионе «Лужники» в 21:00 11 июля.