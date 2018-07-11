Второй полуфинал ЧМ-2018: чего ждать от противостояния Модрича и Кейна

В 21:00 на стадионе «Лужники» в Москве сыграют команды Хорватии и Англии. Сборные будут бороться за выход в финал.

В четвертьфинале Хорватия обыграла сборную России по пенальти, а Англия смогла обыграть сборную Швеции со счетом 2:0. Команды раньше встречались уже семь раз: четыре раза выиграли футболисты с Туманного Альбиона, дважды победили балканцы и один раз матч закончился вничью.

Хорватия еще ни разу не доходила до матча за золото ЧМ, а вот англичане в финал уже выходили. Правда, было это в далеком 1966 году.