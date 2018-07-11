Моуринью назвал феноменальной игру России на ЧМ-2018

Главный тренер футбольного клуба Manchester United Жозе Моуринью высоко оценил выступление сборной России на чемпионате мира, который в этом году проходит в России.

В интервью для телеканала Russia Today он рассказал, что сборная сражалась «на пределе своих возможностей», что помогло команде завоевать сердца всей страны.

«Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», - заявил Моуринью.

Португальский тренер назвал игру российских спортсменов «феноменальной», добавив, что перед началом турнира болельщики и не могли предположить, что национальной сборной удатся пройти так далеко. Отдельно он отметил мастерство молодых футболистов Дениса Чернышева и Александра Головина.

«В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой», - подытожил Моуринью.

На домашнем чемпионате мира - 2018 сборная России дошла до 1/4 финала, уступив команде Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти.