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Отец Дениса Черышева возглавил нижегородский футбольный клуб

Лина Давыдова
10:51 11.07.2018
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил отца российского полузащитника Дениса Черышева с началом работы в ФК «Нижний Новгород».
Отец Дениса Черышева возглавил нижегородский футбольный клуб
Фото: Григорий Соколов / РИА новости

Российский специалист Дмитрий Черышев назначен на пост главного тренера клуба «Нижний Новгород», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Срок контракта с 49-летним тренером, отцом российского полузащитника Дениса Черышева пока не разглашается.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин уже поздравил Дмитрия Черышева с началом работы в ФК «Нижний Новгород».

«Считаю, что работа Дмитрия Николаевича у руля ФК «Нижний Новгород» станет важнейшим шагом в истории клуба, а также будет способствовать популяризации этого вида спорта в регионе», - говорится в заявлении Никитина, опубликованном на официальном сайте правительства Нижегородской области.

Областной глава также отметил, что перед новоиспеченным тренером местного клуба будет стоять задача в ближайшие два года вывести ФК в премьер-лигу.

Дмитрий Черышев начал свою футбольную карьеру в дзержинском «Химике» в 1987 году, затем играл за нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», а также испанские клубы «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс». В последнем клубе и началась его тренерская карьера. После Черышев тренировал детскую команду мадридского «Реала», был одним из тренеров в штабе испанской «Севильи», возглавлял нижегородскую «Волгу», молодежную команду «Зенита» и саранскую «Мордовию».

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