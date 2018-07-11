Во время футбольного матча в Барнауле умер вратарь

Девятого июля в Барнауле во время футбольного матча чемпионата по футболу 7 на 7 среди ветеранов старше 45 лет умер вратарь «Сельты» Евгений Ноженков. Об этом сообщает Altapress.

По словам очевидцев, в конце первого тайма матча с «Коммунальщиком» 51-летнему Ноженкову стало плохо. Голкипер отбил мяч, пошел за ним и упал прямо на поле.

Врачи, находившиеся в момент инцидента на стадионе, постарались оказать ему первую помощь. Он умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.

По предварительной информации, у него остановилось сердце.

Ноженков выступал за несколько ветеранских команд, в том числе и за известный футбольный коллектив «Горизонт-1991».