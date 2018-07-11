Король Бельгии смотрел матч ЧМ и не встретил Трампа в Брюсселе

Высшее руководство Бельгии было занято просмотром полуфинального матча чемпионата мира, в котором их национальная сборная встречалась с командой Франции, поэтому президента США Дональда Трампа в аэропорту Брюсселя встретила только шеф протокола МИД Бельгии, посол Франсуаза Гюстэн, сообщает газета Le Soir.

По данным издания, в то время, когда Трамп прибыл в страну для участия в саммите НАТО, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель смотрел важный матч в городе Брен-ле-Конт в фанатской зоне. А вот король Филипп, вместе с супругой и министром иностранных дел Дидье Рейндерсом и вовсе были на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат мира бывает не каждый год», - иронизируют журналисты издания.

Отмечается, что также без особых почестей будут встречать и остальных представителей 29 государств, принимающих участие в саммите.

Напомним, сборная Бельгии уступила Франции в полуфинальном матче ЧМ-2018 со счетом 0:1.

Теперь французы ждут, когда определиться их соперник по финальному матчу турнира. Второй полуфинал, в котором встретятся национальные команды Англии и Хорватии, пройдет сегодня, 11 июня.

Финал чемпионата мира состоится 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.