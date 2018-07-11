Премьер-министр Израиля встретится с Путиным и посетит полуфинальный матч ЧМ-2018

На матче на московском стадионе «Лужники» 11 июля, где встретятся сборные Хорватии и Англии, ожидается особый гость. В Москву приезжает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Премьер-министр приедет не только полюбоваться хорошей игрой, но и обсудить важные вопросы. Он обсудит с российским президентом Владимиром Путиным происходящее в Сирии, а также то, как урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Именно российский президент пригласил в столицу премьера Израиля. Предполагалось, что встреча будет трехсторонней. Еще через пару дней в Москву приедет президент Палестины Махмуд Аббас. Но встреча двух ближневосточных лидеров на российской территории пока маловероятна в связи с кризисом вокруг переноса израильской столицы в Иерусалим.

Ранее в Кремле отмечали доверительный и конструктивный характер для диалога России и Израиля, сотрудничающих в самых чувствительных областях, в частности по линии Генштабов и спецслужб.